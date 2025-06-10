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Путин на Совбезе поручил держать на контроле всю работу по защите традиционных ценностей

Путин на Совбезе поручил держать на контроле всю работу по защите традиционных ценностей
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности поручил держать на контроле вопросы защиты традиционных духовно-нравственных ценностей и исторической памяти российского общества, сообщил телеканалу "Россия 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

"Для нашей страны это невероятно важный вопрос и его трудно переоценить", - сказал он.

"Завершая сегодняшнее заседание Совета безопасности, президент страны еще и еще раз сказал: я вас прошу - каждый пункт должен быть на контроле и каждый пункт имеет свое очень важное значение и вес", - сообщил Шойгу.

Секретарь Совбеза отметил, что в рамках работы по защите исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей органами власти и общественными организациями проведено почти 748 тысяч мероприятий, они охватили аудиторию более 400 млн человек.

По словам Шойгу, главный доклад на заседании Совбеза сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Конечно, обратили внимание на наших соотечественников за рубежом", - сказал Шойгу, отметив, что по этому вопросу на заседании Совбеза доклады сделали глава МИД Сергей Лавров и директор СВР Сергей Нарышкин.

"Мы, конечно, обратили внимание на те статистические данные, которые приводились в разных докладах. Они также важны, во многих направлениях они выросли в позитивном ключе. Если раньше 30 с небольшим процентов интересовалось, и их беспокоили отношения между народами, дружба народов и единение нашей страны, то сегодня все эти показатели находятся в пределах 78-80 и выше процентов. Это важно, это результат работы", - сказал Шойгу.

Владимир Путин Сергей Шойгу Совбез Сергей Лавров Сергей Нарышкин Татьяна Голикова
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