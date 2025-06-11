Рябков заявил, что атаки ВСУ на аэродромы не нанесли ощутимого ущерба ядерному потенциалу РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российский потенциал ядерного сдерживания США не понес ощутимого ущерба в результате недавней атаки Киева на аэродромы, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Потенциал ядерного сдерживания США в результате этих действий не понес ощутимого ущерба. Наш потенциал ядерного ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​сдерживания США и любого другого потенциального противника не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются", - сказал он журналистам в Сочи, отвечая на соответствующий вопрос.

"Во-вторых, та техника, которая пострадала в результате нападения: а) может быть и будет восстановлена; б) она далеко не вся относится к тем платформам, которые входят в систему засчета по ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - ИФ), являющемуся до сих пор, если хотите, отсылочной нормой в этой сфере", - сказал замминистра.

Рябков пояснил, что, "несмотря на то, что договор нами приостановлен, определенные виды вооружения и техники, которые определены как таковые в этом договоре, могут быть отнесены к разряду стратегической авиации".

"Другие системы не относятся к разряду тяжелых бомбардировщиков по с‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​мыслу ДСНВ. Соответственно, в этом плане никакого ослабления наших возможностей в данной сфере не произошло", - подчеркнул Рябков.

"Но мы в данном случае увидели крайне тревожное проявление пренебрежения не только Киевом, преступный режим которого давно отбросил любые рамки, даже рамки здравого смысла в своем поведении, но пренебрежение со стороны тех государств, которые располагают ресурсом, необходимым для наведения на цель, для введения полетных заданий, для передачи обстановки штаб-квартиры тех, кто управлял этой акцией в режиме реального времени", - сказал Рябков.

"Вот эти страны, обладающие такими возможностями, пошли на данный шаг сознательно испытывая нас на терпение и выдержку, они покусились на основы концепции ядерного сдерживания своим безответственным не просто потаканием киевскому режиму, но снабжением этого режима ключевой чувствительной информацией", - добавил он.

"Поэтому отсутствие реакции и публичной, и за закрытыми дверями на наши требования прекратить такую практику и дать должную оценку произошедшему, отсутствие реакции Вашингтона и Лондона по факту означает признание их соучастия в подобного рода действиях, которые гипотетически, - они не привели к этому сейчас, - но гипотетически при продолжении данного курса могут привести к эскалации между ядерными державами", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Атаки на российские аэродромы 1 июня Минобороны РФ заявило об атаке украинских дронов на аэродромы в пяти регионах России: в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Сообщалось, что несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях. По информации ведомства, были задержаны некоторые участники атаки на военные аэродромы РФ с применением FPV-дронов.



