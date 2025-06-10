В Белгородском поселке при ударе БПЛА по пиццерии ранена женщина

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Ракитянском районе Белгородской области беспилотник атаковал торговое помещение в поселке Пролетарский, пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Судя по фото в его телеграм-канале, удар пришелся по пиццерии.

"Пострадавшую с непроникающим осколочным ранением головы доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи она будет переведена в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал глава региона.

В здании повреждены кровля, остекление и фасад, осколками посекло пять автомобилей.

За час до этого Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. Там мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения спины и ног, его везут в Белгород. "В результате прилетов снарядов одно домовладение получило значительные повреждения, в семи частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Посечен осколками легковой автомобиль и перебита линия электропередачи", - написал губернатор и добавил, что информация о повреждениях уточняется.