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Россия и Сербия подпишут дорожную карту по развитию туризма

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Более 50 тыс. российских туристов посетили Сербию в первом квартале 2025 года, страны договорились подписать дорожную карту по развитию туризма для взаимного наращивания турпотоков, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"В рамках международного туристического форума "Путешествуй!" министр экономического развития России Максим Решетников и министр туризма и молодежи Сербии Хусейн Мемич согласовали дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Документ, который планируется подписать уже летом текущего года, предусматривает меры по увеличению турпотока, упрощению расчетов и совместному продвижению направлений", - говорится в сообщении.

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Как отметили в министерстве, Сербия остается одним из ключевых и быстрорастущих направлений для российских туристов. В первом квартале 2025 года страну посетили 52 тыс. граждан РФ. Основными факторами привлекательности остаются безвизовый режим и прямые авиарейсы.

"Отношения России и Сербии основаны на многолетней дружбе и доверии. Есть взаимный интерес к сотрудничеству, а главное - потенциал для его развития. Мы благодарны сербской стороне за сохранение безвизового режима для россиян и четкую позицию в вопросе сохранения действующей визовой политики", - отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Он добавил, что создание условий роста взаимных туристических поездок важно для развития экономических, культурных и дружеских связей.

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