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Обломки БПЛА упали в промзоне ставропольского Невинномысска, есть пострадавший

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о падении обломков сбитых дронов в промзоне Невинномыска, один человек пострадал.

"По вражеским беспилотникам ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌отработали системы ПВО. Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь", - написал Владимиров в своем телеграм-канале в субботу.

Глава Невинномысска Михаил Миненков в своем телеграм-канале также прокомментировал инцидент.

"Прошу убрать все слухи, потерь нет, химопасности нет", - уточнил мэр.

Ставропольский край Невинномысск промзона БПЛА пострадавший
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