Скончался еще один пострадавший при атаке беспилотника в Елабуге

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Число жертв при атаке БПЛА в Татарстане увеличилось до двух, сообщила в воскресенье пресс-служба главы республики.

"(...) скончался еще один пострадавший в Елабуге (...) который был в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Утром в ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌воскресенье при ликвидации беспилотника его обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе Татарстана, в результате погиб один человек, 13 пострадали. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали соответствующие службы.

После атаки БПЛА возбуждено уголовное дело по статье теракт.

Падение обломков дрона не нарушило производственный процесс на автозаводе, сообщили власти.