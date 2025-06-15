Поиск

Скончался еще один пострадавший при атаке беспилотника в Елабуге

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Число жертв при атаке БПЛА в Татарстане увеличилось до двух, сообщила в воскресенье пресс-служба главы республики.

"(...) скончался еще один пострадавший в Елабуге (...) который был в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Утром в ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌воскресенье при ликвидации беспилотника его обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе Татарстана, в результате погиб один человек, 13 пострадали. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали соответствующие службы.

После атаки БПЛА возбуждено уголовное дело по статье теракт.

Падение обломков дрона не нарушило производственный процесс на автозаводе, сообщили власти.

Татарстан Елабужский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 15 июня

Путин поздравил с днем рождения Си Цзиньпина

Один человек погиб и 13 ранены при атаке дронов на Татарстан

Путин заявил о важности традиционных ценностей для сохранения государственности

Путин заявил о важности традиционных ценностей для сохранения государственности

Россия передала Украине еще 1200 тел военнослужащих

Путин отметил, что всем доверять - элемент традиции русских людей

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Песков считает, что процесс восстановления отношений РФ и США будет продолжительным

Песков считает, что процесс восстановления отношений РФ и США будет продолжительным

Что произошло за день: суббота, 14 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Путин и Трамп обсудили опасное обострение на Ближнем Востоке

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана137 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6555 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });