В трех регионах РФ планируют запустить пилотный проект по оплате труда учителей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов планируется в 2025 году в трех субъектах РФ - Владимирской и Сахалинской областях и Удмуртской Республике, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Минпросвещения ведет подготовку к пилотному проекту по оплате труда учителей в трех субъектах - Владимирской и Сахалинской областях и Удмуртской Республике. Для отбора пилотных территорий Минтрудом России были разработаны критерии, в основе которых заложены охват образовательных организаций различных типов, месторасположение (городская и сельская местности), уровень средней заработной платы с наименьшими и наибольшими значениями и другие", - сказал Кравцов в интервью газете "Ведомости".

Он отметил, что реализация пилотного проекта запланирована на 2025 год, планируется утвердить новую ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​модель в 2026 году и запустить во всех регионах страны, начиная с 2027 года.

Министр напомнил, что рассчитывать зарплату школьных учителей предполагается следующим образом: 70% зарплаты - это базовая часть, 30% - стимулирующая.

"Будет четко определено, за что выплачиваются стимулирующие надбавки. Сегодня это (...) отводится на откуп школы и не всегда учителя понимают, что будет стимулирующей выплатой. И зачастую такие выплаты носят субъективный характер. Нам важно, чтобы была объективная картина. Поэтому это главный принцип - установление на федеральном уровне единых требований к системе оплаты труда, чтобы не было самовольства в начислении заработной платы", - пояснил Кравцов.

Он добавил, что зарплата учителя будет зависеть от часов фактической нагрузки, уровня квалификации, результатов работы.