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"Почта России" возобновила отправку посылок в КНДР, прерванную из-за COVID-19

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - АО "Почта России" запустило отправку посылок в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), приостановленную в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса, говорится в сообщении российской компании.

В мае "Почта России" и "Почта КНДР" провели тестовые доставки, теперь физические и юридические лица могут отправлять посылки до 20 кг. Из Москвы в Пхеньян они дойдут за 15 календарных дней.

В сообщении уточняется, что посылки самолётом доставляются из Москвы во Владивосток, откуда партнёрская северокорейская авиаком‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​пания транспортирует их уже в Пхеньян.

"Почта продолжает расширять экспортную географию, открывая или восстанавливая сообщение с новыми странами. КНДР - важный стратегический партнёр России, это перспективное направление для бизнеса самого разного профиля", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Почты России" Михаила Волкова.

В конце мая "Почта России" возобновила наземную доставку отправлений в Китай, которая была приостановлена в 2024 году в рамках внедрения нового мультимодального решения.

COVID-19 КНДР Китай Почта России Михаил Волков
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