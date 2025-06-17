Россия в 2025 году планирует провести более 20 космических пусков

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" намерен провести в 2025 году более 20 космических пусков, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

"В 2022 году было 22 запуска обеспечено, в 2023 - 19, в прошлом - 17. Надеемся, что в этом году этот тренд мы чуть-чуть изменим и у нас начнется рост и будет более 20 запусков", - сказал Баканов во вторник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Ранее во вторник он сообщил, что новый национальный проект по космосу утвержден президентом РФ Владимиром Путиным.