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Думский комитет одобрил поправки об обязательной установке RuStore на смартфоны

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности и торговле в среду одобрил поправки об обязательной установке RuStore на смартфоны.

Согласно решению комитета, опубликованному в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ, данные поправки предлагается рассмотреть на заседании Думы 24 июня.

Поправки внесены ко второму чтению проекта закона (654254-8) об улучшении условий распространения российских программ для пользователей гаджетов.

В пояснительной записке отмечается, что разработан обязательный к предварительной установке на технически сложные товары единый магазин приложений RuStore, сейчас он "доступен для установки и использования на всех устройствах под управлением операционной системы Android".

"Отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы", - говорится в документе.

Инициатива, внесенная депутатами от всех пяти думских фракций и группой сенаторов, предусматривает при продаже в РФ смартфонов обеспечение возможности устанавливать и обновлять программы с использованием единого магазина приложений, а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.

Законопроект предлагает запретить устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений. Также проект закона предлагает запретить ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений.

Поправки, одобренные комитетом, предлагают прописать в преамбуле закона № 2300-I "О защите прав потребителей", что недостатком товара будет считаться "невыполнение при продаже или использовании отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин требований, установленных" пунктами 4 (1) и 4 (2) статьи 4 этого закона.

RuStore Госдума
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