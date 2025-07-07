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Президент подписал закон о предустановке RuStore на смартфоны при продаже в России

Президент подписал закон о предустановке RuStore на смартфоны при продаже в России
Фото: "Интерфакс"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной установке RuStore на продающиеся в России смартфоны, сообщает официальный портал правовой информации.

Инициатива, внесенная депутатами от всех пяти думских фракций и группой сенаторов, предусматривает при продаже в России смартфонов обеспечение возможности устанавливать и обновлять программы с использованием единого магазина приложений, а также осуществлять платежи при установке и использовании программ с применением механизмов единого магазина приложений.

Закон запрещает устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений. Также закон запрещает ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений.

Кроме того, закон вносит изменения в преамбулу закона "О защите прав потребителей", указывая, что недостатком товара считается невыполнение требований при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин.

Также предусматривается, что "при продаже и использовании отдельных видов технически сложных товаров" c предварительно установленными программами, включая RuStore, не должно быть ограничений для покупок через RuStore; не должно быть ограничений ни для каких функциональных возможностей RuStore, ни приобретенных через него программ.

В пояснительной записке отмечается, что разработанный к обязательной предварительной установке единый магазин приложений RuStore "доступен для установки и использования на всех устройствах под управлением операционной системы Android".

"Отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств или операционной системы", - говорится в документе.

RuStore Apple Android Владимир Путин
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