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В Кремле назвали бесполезными санкции Канады в отношении Чубайса и Татьяны Юмашевой

В Кремле назвали бесполезными санкции Канады в отношении Чубайса и Татьяны Юмашевой
Анатолий Чубайс
Фото: Анна Майорова/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал канадские санкции против ряда россиян, в том числе Татьяны и Валентина Юмашевых, а также Анатолия Чубайса необоснованными и бесполезными.

"Это самое красноречивое доказательство того, что эти санкции необоснованны, незаконны и абсолютно бесполезны", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого журналист выложил в своем Telegram-канале.

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Песков подчеркнул, что "канадцы по многим параметрам пытаются бежать впереди телеги, всячески демонстрируют, насколько они рьяно готовы продолжать санкционную политику".

"Конечно, может быть, для каких-то персоналий это доставляет какой-то дискомфорт, но, вместе с тем, что касается страны в целом, страна хорошо адаптировалась к санкционным условиям, научилась даже извлекать выгоду в плане развития не нефтяного сектора, в плане развития экономики в самых различных отраслях", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков Канада Анатолий Чубайс Татьяна Юмашева Валентин Юмашев
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