Канада вводит санкции против более 40 юрлиц из РФ и других стран

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Оттава введет ограничительные меры в отношении более 40 юрлиц из РФ и других стран, а также против более 200 судов, заявил во вторник премьер-министр Канады Марк Карни.

"Сегодня Канада объявляет о нескольких мерах, прежде всего - санкциях в отношении определенного количества лиц в РФ, против более 40 организаций в России и за ее пределами, которые пытаются привнести вклад в обход санкций, и против более 200 судов из "теневого флота", - заявил Карни в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде.

Также он объявил о предоставлении дополнительной военной помощи Украине, в частности, дронов, вертолетов и боеприпасов.

Помимо прочего, Канада передаст Украине следующий транш кредита, который основан на замороженных активах РФ, в размере 2 млрд канадских долларов, добавил премьер-министр.