ВС РФ конкретизировал правила отнесения жилья к "роскошному" - разрешенному к изъятию в банкротстве

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ конкретизировал критерии отнесения единственного жилья гражданина-банкрота к "роскошному", на которое не распространяется иммунитет на взыскание. Таким объектом может признаваться недвижимость, площадь которой кратно превышает разумную потребность семьи должника в жилье.

Такое разъяснение содержится в "Обзоре судебной практики по делам о банкротстве граждан", утвержденном президиумом ВС РФ 18 июня.

Статья 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ, запрещает изымать у граждан за долги единственное жилище, если оно не заложено в ипотеку. В отношении такой недвижимости действует так называемый имущественный иммунитет.

Однако весной 2021 года Конституционный суд (КС) РФ допустил возможность реализации единственного жилья банкротов, если его можно охарактеризовать как "роскошное". Взамен в том же населенном пункте должнику и его семье должно быть предоставлено иное жилье "площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма".

В законодательство до сих пор не внесены нормы, описывающие, какие объекты могут считаться "роскошными". ВС РФ в своем обзоре уточняет, как действовать судам при оценке единственного жилья должника с точки зрения возможности или невозможности исключения его из конкурсной массы.

"При оценке площади жилья в качестве критерия роскошности может быть принята во внимание только площадь, которая существенно (кратно) превышает разумную потребность должника и членов его семьи в жилище", - говорится в обзоре.

В качестве примера ВС РФ приводит дело о несостоятельности гражданина, которому суды первой и апелляционной инстанции отказали в сохранении квартиры площадью 91 кв. м. В ней должник проживал с супругой и несовершеннолетним ребенком.

Однако кассация не согласилась с этим выводом и оставила банкроту упомянутую недвижимость. "Квартира превышает в два раза норму предоставления площади жилого помещения в расчете на трех человек. Такое соотношение не позволяет прийти к выводу о чрезмерном превышении уровня обеспеченности должника жильем, которое могло бы стать основанием для ограничения применения исполнительского иммунитета", - приводит в своем обзоре ВС РФ правильный, по его оценке, вывод кассации.

ВС РФ указывает, что для признания жилья роскошным судам следует оценивать не только его площадь, но и "иные характеристики конкретного объекта": жилую площадь, место расположения, конструктивные особенности, внешнее и внутреннее художественное оформление, уровень инфраструктуры в районе нахождения, техническое оснащение и другие.

ВС РФ напоминает о деле, которое рассматривала его судебная коллегия по экономическим спорам и не согласилась с решениями судов, которые оставили квартиру должнику. Коллегия ВС РФ обратила внимание на то, что несмотря на небольшой размер (несущественное превышение площади над потребностью должника в жилище) она обладает высокой стоимостью, поскольку расположена в элитном жилом комплексе в престижном районе города. И в таком случае реализация квартиры позволит не только приобрести замещающее жилье, но и пополнить конкурсную массу.