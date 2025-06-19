В Совбезе РФ заявили об увеличении угрозы безопасности стран ОДКБ из-за развития ИТ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Динамика развития информационно-коммуникационных технологий увеличивает угрозы национальной безопасности стран-участниц ОДКБ, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

"Динамика развития информационно-коммуникационных технологий обусловливает значительное увеличение угроз национальной безопасности", - сказал Шевцов на I Международной конференции государств-членов ОДКБ по кибербезопасности в четверг.

По его словам, также возрастает количество преступлений с использованием механизмов социальной инженерии и искусственного интеллекта.

"Объектами компьютерных атак становятся государственные органы, финансовые структуры, предприятия промышленности и сфера жизнеобеспечения населения" - отметил замсекретаря Совбеза РФ.

"Для дестабилизации социально-политической обстановки используются сценарии "цветных революций", основной элемент которых - информационное воздействие", - добавил Шевцов.

Он заявил, что для решения угроз необходимо укрепление взаимодействия профильных структур государств-членов ОДКБ.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.