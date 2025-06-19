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В СБ РФ заявили об активизации кибератак спецслужб Украины против РФ и стран ОДКБ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Украинские спецслужбы при помощи ряда западных стран активизировали кибератаки против России и стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов.

"Расширение масштабов компьютерной преступности на территории России во многом обусловлено активизацией деятельности украинских спецслужб. В частности, под кураторством Службы безопасности Украины и при участии западных специалистов на украинской территории создано более 1 000 кол-центров, занимающихся вымогательством денег. Они начинают все активнее действовать против других стран, в том числе государств - членов ОДКБ", - сказал Шевцов в четверг на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

По словам Шевцова, против России под патронажем западных спецслужб действуют киберцентры в Германии, Великобритании, Финляндии, Эстонии, Латвии. "В 2024 году число компьютерных преступлений выросло на 13% и превысило 765 тысяч. В основном они были направлены на совершение мошеннических действий в отношении российских граждан и создание каналов распространения наркотиков", - добавил он.

"Совместная работа существенно повышает эффективность противостояния киберугрозам, - продолжил Шевцов. - Значимым результатом нашего сотрудничества на площадке ООН стал запуск в мае прошлого года процесса формирования реестра контактных пунктов для межгосударственного обмена информацией о компьютерных инцидентах на техническом и политическом уровнях".

"С учетом быстрого роста угроз, имеющих гибридный характер, призываю к активизации участия всех стран в деятельности Консультационного координационного центра по вопросам реагирования на компьютерные инциденты ОДКБ в целях повышения оперативности взаимодействия профильных структур", - заявил заместитель секретаря Совбеза РФ.

ОДКБ РФ Совбез РФ Украина
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