КГБ Белоруссии сообщил о 38 обменах между РФ и Украиной при участии республики

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - При участии белорусской стороны на данный момент осуществлено 38 обменов между Россией и Украиной, заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

"Обменные операции начались, насколько я помню, 21 сентября 2022 года - была проведена первая операция. С того момента мы провели 38 обменных операций, в результате которых осуществлялись обмены военнопленными, гражданскими лицами, детьми с одной и с другой стороны. Проводилось воссоединение семей. К сожалению, обмен телами погибших, тяжелораненых", - сказал он в интервью Первому информационному телеканалу Белоруссии в воскресенье.

Многие раненые получают предварительное лечение на территории Белоруссии. За это, по словам Тертеля, белорусской стороне высказывали благодарность как со стороны России, так и Украины.