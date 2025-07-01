Кассация оставила в силе решения, связанные со спорами вокруг Wildberries

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Кассационная инстанция оставила в силе решения предыдущих судов по двум искам, связанным с активами Wildberries (WB).

Кассация 1 июля оставила в силе решение по иску Татьяны Ким (ранее в связи с разводом она сменила фамилию с Бакальчук) о взыскании 37 млрд рублей с бывшего мужа и бенефициара ООО "ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука (сам он ранее заявлял, что ООО является бизнес-единицей WB и строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры), а также главы "ВБ Девелопмент" Дениса Кузнецова.

Иск был подан в октябре 2024 года; соистцом выступило ООО "ВБ Девелопмент". Тогда основательница WB и владельца ООО "Вайлдберриз" Татьяна Ким заявляла, что Бакальчук и его команда лишили компанию примерно 37 млрд рублей и дестабилизировали бизнес.

30 июня кассация также оставила в силе решение по делу о передаче активов WB в объединенную компанию Wildberries-Russ (ООО "РВБ"). Инициатором иска стал Владислав Бакальчук, который просил признать недействительными сделки по отчуждению в пользу "РВБ" 24 юрлиц и вернуть их обратно ООО "Вайлдберриз". Также он просил признать недействительной передачу прав администрирования доменного имени wb.ru и восстановить права ООО "Вайлдберриз" на его администрирование.

Соответчиками по этому иску являются Ким, "РВБ" и "Вайлдберриз".

Первая инстанция отклонила оба иска в декабре прошлого года, апелляционная - в феврале.

Взаимные судебные претензии Wildberries-Russ, "ВБ Девелопмент" и их владельцев начались после создания объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ в 2024 году. Тогда Wildberries и ООО "Стинн" (владелец оператора наружной рекламы Russ) создали совместную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн".

Против сделки выступил бывший муж и партнер Татьяны Ким - Владислав Бакальчук (в апреле пресс-служба "РВБ" сообщала, что по решению Савеловского суда Москвы о разделе имущества, 1-процентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Татьяне Ким).