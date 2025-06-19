Более 2 млн иностранцев зарегистрировали сим-карты в РФ по новым правилам

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сим-карты по новым правилам, то есть с подтверждением своей личности по биометрии, оформили уже более 2 млн иностранных граждан, сообщает в четверг пресс-служба Минцифры.

"В России иностранные граждане могут зарегистрировать на своё имя не более 10 абонентских номеров. Договор по каждому из них должен быть оформлен по новым правилам: с подтверждением личности по биометрии. Тем, у кого уже есть сим-карта, нужно переоформить её до 1 июля, чтобы оставаться на связи. По новым правилам уже оформили сим-карты более 2 млн иностранцев", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что после 1 июля "оказание услуг по ещё не переоформленным договорам будет поэтапно ограничиваться".

Минцифры напоминает, что иностранному гражданину до 1 июля нужно проверить количество оформленных на него абонентских номеров, что можно сделать в разделе "Сим-карты" на Госуслугах с подтвержденной учетной записью.

В случае наличия лишних номеров, нужно расторгнуть по ним договоры с оператором. Также необходимо обратиться в салон связи и подтвердить личность по оставшимся договорам. Для этого требуется наличие подтвержденной учётной записи на Госуслугах, зарегистрированная в Единой биометрической системе биометрия и уникальный номер устройства из 15 знаков - IMEI.

С 1 января 2025 года был ужесточен порядок покупки сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства. Для заключения договора на услуги связи им необходимо лично прийти в салон связи, иметь СНИЛС, подтвержденную учетную запись на Госуслугах, зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе, а также сообщить уникальный номер устройства из 15 знаков - IMEI. Один иностранный гражданин может оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные. Эти нововведения направлены на борьбу с мошенниками и "серыми" сим-картами, заявляло ранее Минцифры.