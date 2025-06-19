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Фигурантка дела о мошенничестве с имуществом убитых экс-мэра Самары и его жены отправлена под домашний арест

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 78-летней Таисии Киселевой, обвиняемой в мошенничестве с имуществом убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, сообщило Следственное управление СКР по Самарской области.

"По версии следствия, обвиняемая, действуя в сговоре с внучкой убитых супругов и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем супруги мэра и реализовала его местному жителю более чем за 1 миллион рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления в четверг.

В нем отмечается, что Киселева является родственницей Светланы и Дмитрия Метревели, объявленных в международный розыск по делу об убийстве Тарховых. Светлане инкриминируется ч. 5 ст. 33, п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору), ее племяннику Дмитрию - п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору).

Киселевой предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Как сообщалось, 31 января в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении бывшего мэра Самары Виктора Тархова обратился его друг. Было установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении задержали внучку убитых Екатерину Тархову, ей было предъявлено обвинение.

По версии следствия, Дмитрий Метревели и внучка экс-мэра отравили пару, затем заморозили их при помощи азота и расчленили, раскидав части тел по мусорным контейнерам в Самаре. Светлана Метревели, находясь за границей, давала им указания и советы.

Убийство было совершено с целью завладеть имуществом потерпевших.

В начале февраля Екатерине Тарховой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В конце месяца обвиняемая призналась в убийстве родственников и рассказала о соучастниках.

Самарский районный суд Самары дважды продлевал арест Тарховой, 2 июня арест был продлен на два месяца - до 2 августа.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, Тархова признана вменяемой.

Уголовное дело в отношении нее расследуется по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

СКР Самара Самарская область Екатерина Тархова
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