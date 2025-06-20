Российские корабли провели учебные стрельбы в Тихом океане

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Фрегат "Маршал Шапошников" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили артиллерийские стрельбы на учении в Тихом океане, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Фрегат и большой противолодочный корабль выполнили артиллерийские стрельбы по надводной цели, имитирующей корабль условного противника, а также тренировались уничтожать морские плавающие мины, представляющие опасность для судоходства, сбивать воздушные цели и противодействовать безэкипажным катерам", - говорится в сообщении министерства обороны.

По его данным, стрельба велась из артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов.

Тренировка прошла в рамках масштабных учений ТОФ в Тихом океане, Японском и Охотском морях. В этих маневрах задействовано до 40 кораблей, свыше 30 самолетов и вертолетов, более 5 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов, отметили в военном ведомстве.

"В акватории Охотского моря тактическая группа кораблей в составе корветов "Громкий" и "Совершенный" совместно с самолетами морской авиации отработала противолодочные задачи. Также моряки совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника", - сообщили в Минобороны РФ.

В рамках учений ТОФ экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 отработали вывод сил из-под удара условного противника. По информации военных, самолеты "перебазировались на запасные аэродромы в Магаданской области, Камчатском и Приморском краях, совершив перелеты на расстояния свыше 1 тыс. километров от пунктов базирования". Попутно летчики отработали ведение воздушной разведки и поиск подводных лодок условного противника, сказали в министерстве обороны.

Плановые учения с силами ТОФ проходят с 16 по 30 июня под общим руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины.