Путин пообещал Украине катастрофический ответ в случае использования Киевом "грязной бомбы"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия очень жестко и, скорее всего, катастрофически для Украины ответит на попытку использовать против нее "грязную бомбу", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Во-первых, это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины, может, была бы их последняя ошибка. Потому что в нашей ядерной доктрине и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все наши угрозы, которые нам создают, зеркально", - сказал Путин в пятницу в ходе ответов на вопросы на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Мы отвечаем всегда, всегда зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, и, к сожалению, и для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет", - заявил Путин.

Путин отметил, что у РФ нет подтверждений намерений Украины использовать "грязную бомбу", но такие идеи в Киеве не исключены.

"Нет, у нас (...) никаких подтверждений о таких намерениях нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться. Я дал, по-моему, исчерпывающий ответ на возможную нашу реакцию", - заявил президент РФ.