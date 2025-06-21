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Медведев не исключил применения тактического ядерного оружия в ответ на "грязную бомбу"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответом России в случае использования против РФ "грязной бомбы" могло бы стать применение тактического ядерного оружия (ТЯО).

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"Про возможные попытки врага создать и применить так называемую грязную бомбу, о которой вчера сказал президент. Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

"Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства. О последствиях для будущей жизни и об экологии умолчу", - отметил Медведев.

Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия очень жестко и, скорее всего, катастрофически для Украины ответит на попытку использовать против нее "грязную бомбу".

Дмитрий Медведев Совбез РФ
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