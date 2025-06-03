В Анапе продолжают искать эффективные способы очистки грунта и воды

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Специалисты продолжают поиски эффективных методов очистки пляжей, пострадавших от разлива топлива, пляжи Анапы и Темрюкского района будут открыты тогда, когда ситуация стабилизируется, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Усилия, и технические, и усилия ученых, и финансовое вложение в стабилизацию ситуации в этой зоне - они беспрецедентны. Государство делает все, и руководство субъекта, чтобы ситуацию привести в норму. Эффективные методы очистки пока ищутся. Как очистить песок и как очистить воду", - сказала она.

Ее ведомство продолжает следить за выявлением наличия нефтепродуктов в воде и песке.

По словам Поповой, "плотный мониторинг позволит нам, как только ситуация стабилизируется, максимально быстро открыть пляжи, мы ждем этого результата".

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.