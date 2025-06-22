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Песков заявил, что до встречи Путина и Трампа эксперты должны проделать "домашнюю работу"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают необходимость встречи, но отдают себе отчет, что она должна быть подготовлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И Путин, и Трамп понимают необходимость встречи. И, насколько я понимаю, они действительно намерены такую встречу провести. Но и тот, и другой прекрасно отдают себе отчет, что встреча должна быть подготовлена. Сначала на экспертном уровне нужно проделать "домашнюю работу", а потом уже настанет черед такой встречи", - сказал он.

Так Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину прокомментировал высказывание президента России "на полях" ПМЭФ о заявлении Трампа.

"Господин Трамп сказал: "Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?" - сказал Путин на встрече с главами международных информационных агентств.

Фрагмент интервью пресс-секретаря президента РФ размещен в телеграм-канале журналиста.

Владимир Путин США Дональд Трамп Дмитрий Песков
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