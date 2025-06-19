Кремль посчитал возможной встречу Путина и Трампа после устранения раздражителей в отношениях РФ-США

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Устранить все раздражители в отношениях между РФ и США пока не удалось, встреча лидеров двух стран должна состояться по итогам этой работы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Раздражители не удалось нам устранить. По ним работа только началась. Проблем так много, что в одночасье избавиться от них не получится", - сказал Песков в интервью "Известиям" на вопрос о том, удалось ли устранить дипломатические раздражители между РФ и США и в какой стадии находится подготовка встречи президентов двух стран.

"Что касается встречи, то и Путин, и Трамп прекрасно отдают себе отчет, что подобная встреча необходима для фиксации на высшем уровне ранее достигнутых в результате напряженной работы результатов. Пока эта домашняя работа не проделана, какой смысл проводить встречу?", - отметил он.



