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Кремль посчитал возможной встречу Путина и Трампа после устранения раздражителей в отношениях РФ-США

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Устранить все раздражители в отношениях между РФ и США пока не удалось, встреча лидеров двух стран должна состояться по итогам этой работы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Раздражители не удалось нам устранить. По ним работа только началась. Проблем так много, что в одночасье избавиться от них не получится", - сказал Песков в интервью "Известиям" на вопрос о том, удалось ли устранить дипломатические раздражители между РФ и США и в какой стадии находится подготовка встречи президентов двух стран.

"Что касается встречи, то и Путин, и Трамп прекрасно отдают себе отчет, что подобная встреча необходима для фиксации на высшем уровне ранее достигнутых в результате напряженной работы результатов. Пока эта домашняя работа не проделана, какой смысл проводить встречу?", - отметил он.


Дмитрий Песков Дональд Трамп Владимир Путин РФ США
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