Дождь, гроза, град и ветер прогнозируются в регионах юга европейской части России и на Урале

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Комплекс неблагоприятных явлений в виде сильного дождя, грозы, града и усиления ветра прогнозируется в регионах юга европейской части России и на Урале в ближайшие дни, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Хотя температура высокая, но вот в Краснодарском крае в ближайшие несколько дней очень сложная ситуация. В течение понедельника и ночи-утра 24 июня ожидается опасное явление в виде комплекса неблагоприятных явлений - когда каждый погодный компонент не достигает порога опасного, но в совокупности они представляют опасное явление. Прогнозируется сильный дождь в виде ливня, гроза, град, ветер до 23 м/с", - сказал Вильфанд.

Кроме того, на притоках реки Кубань и на других реках, которые впадают в Черное море, на побережье от Анапы до Магри, ожидается подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок. Прогнозируется опасность формирования смерчей над морем.

В Сочи в понедельник ожидается очень сильный дождь в виде ливня. В Ростовской области в понедельник также прогнозируется комплекс неблагоприятных явлений, а именно сильный дождь, гроза, град, ветер 20-23 м/с.

В республиках Северного Кавказа - в Дагестане, Ингушетии, Чеченской республике, Кабардино-Балкарии также прогнозируется сильный дождь, гроза, ветер до 18 м/с.

Сложная погода будет в Башкортостане, где ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия прогнозируются на Урале. "Опасные явления и на Урале. Там фронтальный раздел, и там уже длительное время сильные дожди", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в понедельник в Челябинской области и на юге Свердловской области пройдут сильный и очень сильный дождь, гроза, крупный град, ожидается ветер до 25 м/с. Аналогичная ситуация на юге Тюменской области, но там ветер будет с порывами до 21 м/с.