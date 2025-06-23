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Российские корабли провели артиллерийские стрельбы на учениях в северной части Тихого океана

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российские противолодочные корабли отработали артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в ходе учений сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей МПК-107, МПК-82 и "Усть-Илимск" в ходе учения с силами Тихоокеанского флота провела разведывательно-поисковые действия с выполнением учебно-боевых упражнений у побережья Камчатки и в северной части Тихого океана", - говорится в сообщении пресс-службы ТОФ, распространенном в понедельник.

По данным флота, военные отработали комплекс мероприятий по поиску надводных кораблей и подводных лодок условного противника, провели учения по противовоздушной обороне, отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК).

"В ходе практических действий экипажами кораблей были применены автоматические артиллерийские установки АК-630М калибра 30 мм, обеспечивающие высокую плотность огня и эффективность при отражении атак малых БПЛА и БЭК. Ключевым элементом учения стала совместная стрельба кораблей по надводной морской цели из 76-мм артиллерийских установок АК-176М", - сказали в пресс-службе флота.

По её информации, экипажи провели учения по защите и обороне кораблей при стоянке на незащищённом рейде в ночное время с выполнением профилактического гранатометания, отработали стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по маневренным надводным целям.

Плановые учения с силами ТОФ проходят с 16 по 30 июня в Тихом океане, Японском и Охотском морях. В маневрах задействовано до 40 кораблей, свыше 30 самолетов и вертолетов, более 5 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов.

ТОФ
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