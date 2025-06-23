Рябков заявил, что РФ и Иран взаимодействуют по многим направлениям

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия и Иран работают по многим направлениям, раскрывать содержание контактов было бы безответственно, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы с Ираном взаимодействуем по многим направлениям. Понятно, что раскрывать содержание тех контактов, которые идут, в том числе сегодня, с учетом всех обстоятельств с моей стороны было бы просто безответственно", - сказал Рябков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос о том, запрашивал ли Иран у РФ военную помощь на фоне конфликта с Израилем.

"Я хочу подчеркнуть, что наше стратегическое партнерство с Ираном нерушимо", - добавил Рябков.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане в Иране.