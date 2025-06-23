Путин и Аракчи обсуждали возможности выхода на мирное разрешение ближневосточного конфликта

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсуждали разные вопросы в контексте возможного выхода на мирное урегулирование ближневосточного конфликта, но ситуация пока сложная, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались разные вопросы, прежде всего, в контексте возможных перспектив выхода на мирное русло. Там совершено разные позиции на этот счет присутствуют у сторон конфликта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, просил ли глава МИД Ирана президента РФ о какой-то помощи, кроме гуманитарной.

"Ситуация пока очень напряженная", - подчеркнул он.