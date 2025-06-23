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В МИД РФ отметили, что Иран в сложившейся ситуации действует в рамках права на самооборону

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Иран действует в рамках реализации права на самооборону, это абсолютно легитимно, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы исходим из того, что Иран в сложившейся ситуации действует в рамках реализации права на самооборону. Это абсолютная легитимная и правильная подача, которую мы слышим со стороны иранских представителей", - сказал он журналистам "на полях" XI Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане в Иране.

МИД РФ Сергей Рябков Иран
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