Лавров считает преждевременным делать выводы по поводу перемирия Ирана и Израиля

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Россия приветствует возможные договоренности о прекращении огня между Ираном и Израилем, однако считает, что окончательные выводы относительно складывающейся ситуации делать пока рано, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"По-моему, очень трудно сейчас сделать какой-то окончательный вывод и получить окончательную картину", - заявил Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" во вторник.

"Мы только приветствовать будем, если такая договоренность (о прекращении огня - ИФ) существует", - добавил глава МИД.

Министр указал на то, что, с одной стороны, президент США Дональд Трамп заявил об окончательном мире между Ираном и Израилем, а с другой - после соответствующего объявления появилась информация о боевых действиях в зоне конфликта. В такой ситуации, по словам Лаврова, выводы делать преждевременно.

"Но мы за мир", - заключил глава МИД.

В ночь на вторник президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

Иранский государственный телеканал Press TV подтвердил информацию о перемирии.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил, что Израиль согласился на прекращение огня с Ираном.