Военные РФ нейтрализовали 34 дрона ВСУ над четырьмя российскими регионами

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские военные во вторник с 8:05 до 12:50 по московскому времени нейтрализовали 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ, сообщило министерство обороны.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 22 - над территорией Воронежской области, семь - над территорией Белгородской области, три - над территорией Саратовской области и два - над территорией Пензенской области", - говорится в сообщении ведомства.