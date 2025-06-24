Суд в РФ признал украинское движение "Аллатра" экстремистской организацией

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова и признал экстремистской организацией международное общественное движение "Аллатра", деятельность которого ранее была признана нежелательной в России, сообщает во вторник российская Генпрокуратура.

"В судебном заседании суд пришел к выводу об обоснованности заявленных главой надзорного ведомства требований и удовлетворил иск в полном объеме", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре напомнили, что августе 2023 года деятельность движения была признана нежелательной.

"Однако, несмотря на установленные запреты, его активисты в настоящее время продолжают участвовать в неправительственной организации, совершают в интересах МОД "Аллатра" противоправные действия, предпринимают попытки к осуществлению экстремистской деятельности в нашей стране", - отмечается в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в отношении более 20 волонтеров движения были возбуждены уголовные дела по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации), некоторые из них уже рассмотрены судом с вынесением обвинительных приговоров. Ряд участников организации привлечены к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

"Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения генпрокурора России с иском о признании движения экстремистским и запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - заявили в Генпрокуратуре.

Ранее в ведомстве сообщали, что "Аллатра", директором которой является гражданка Украины, "представляет собой псевдорелигиозное движение, основанное на Украине, действующее в России и ряде других стран".

В Генпрокуратуре заявляли, что движение занимается на территории РФ "якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации".