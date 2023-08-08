Украинское движение "Аллатра" признано нежелательным в РФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность украинского религиозного движения "Аллатра".

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Международного общественного движения "АЛЛАТРА" (МОД "Аллатра", Громадська Спiлка "Мiжнародний Громадський Рух "АЛЛАТРА"), Украина", - сообщает надзорное ведомство.

По данным прокуратуры РФ, "Аллатра", директором которого является гражданка Украины, "представляет собой псевдорелигиозное движение, основанное на Украине, действующее в России и ряде других стран".

В Генпрокуратуре заявляют, что движение занимается на территории РФ "якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации".

"Для прикрытия политического характера деятельности мероприятия проводятся под эгидой организации "Созидательное общество", являющейся его проектом (управленческий центр находится в США). Активисты МОД "Аллатра" на территории Российской Федерации получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти", - заявляют в надзорном ведомстве.

При этом, добавили там, идеологи "Аллатры" "принуждают граждан Российской Федерации совершать экстремистские преступления".

"С начала специальной военной операции неправительственной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая Вооруженные силы Российской Федерации", - добавили в прокуратуре.