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МИД РФ призвал сохранить и закрепить хрупкое перемирие между Израилем и Ираном

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Важно сохранить и закрепить достигнутое хрупкое перемирие в ирано-израильском конфликте и вернуть ситуацию в переговорное русло, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, "урегулирование вокруг иранской ядерной программы как и разрешение других кризисов на Ближнем Востоке может быть достигнуто лишь путем дипломатии и переговоров, разумной альтернативы этому не существует".

"Наша страна продолжит оказывать всяческое содействие данному процессу, что было подтверждено в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Москве 23 июня", - отметила Захарова.

Она подчеркнула, что "на столе остаются выдвинутые президентом России конкретные инициативы практического характера, которые нацелены на нахождение взаимоприемлемых развязок".

"Они доведены до всех вовлеченных сторон: США, Израиля и Ирана. При этом никто никому ничего не навязывает, - я говорю о России, - лишь мы говорим о том, как нам видится возможный выход из ситуации, который предполагал бы с одной стороны обеспечение законного права Ирана на развитие мирного атома, а с другой - учитывал бы интересы безопасности Израиля. Считаем, что найти такой выход реально", - подчеркнула Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Иран Израиль
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