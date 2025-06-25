Ушаков заявил, что США еще не готовы решить проблемы работы диппредставительств

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Американская сторона, несмотря на некоторые подвижки в консультациях с РФ по вопросам деятельности дипломатических миссий, пока еще не готова разрешить проблемы, связанные с их работой, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Я могу предположить, что американская сторона, несмотря на некоторые движения, некоторые подвижки, пока еще не готова всерьез распрощаться с теми трудностями, которые созданы вокруг работы диппредставительств, созданные отнюдь не нами, как известно. Но я надеюсь, что процесс будет продолжен", - сказал Ушаков журналистам, говоря о российско-американских консультациях по устранению раздражителей в двусторонних отношениях.

Он напомнил, что третий раунд российско-американских переговоров был отложен по пожеланиям американской стороны, стороны должны договориться об их продолжении. "Там много чрезвычайных сложных вопросов - вопросы снятия напряженностей вокруг дипмиссий, они касаются и вопросов возвращения Российской Федерации захваченных у нее дипломатических объектов, в том числе дач и зданий консульств, и так далее. Много сложных вопросов", - сказал помощник президента РФ.