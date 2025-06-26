Семь человек пострадали при взрыве газа в свердловском городе Ивдель

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - При взрыве газа в городе Ивдель Свердловской области пострадали жильцы многоквартирного дома, четверо госпитализированы, сообщил региональный департамент информационной политики.

"По предварительной информации, пострадали семь человек, в том числе четверо госпитализированы в Ивдельскую центральную районную больницу. Спасатели продолжают поиск жильцов поврежденной квартиры", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что пожарные ведут проливку конструкций. Задействованы 27 специалистов и 10 единиц техники.

"Из дома эвакуированы 29 человек, в том числе восемь детей. Администрацией Ивделя развернут пункт временного размещения в гостинице "Ивдель", пока все жители разместились у родственников", - пояснили в департаменте.

Как сообщили в ведомстве, в нескольких квартирах на разных этажах дома выбиты окна. Для оценки состояния несущей конструкции будут привлечены специалисты из Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в городе Ивдель Свердловской области в жилом доме, предположительно, взорвался газовый баллон. По предварительным данным регионального ГУ МВД, погибли два человека.