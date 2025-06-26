Семь человек пострадали при взрыве газа в свердловском городе Ивдель
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - При взрыве газа в городе Ивдель Свердловской области пострадали жильцы многоквартирного дома, четверо госпитализированы, сообщил региональный департамент информационной политики.
"По предварительной информации, пострадали семь человек, в том числе четверо госпитализированы в Ивдельскую центральную районную больницу. Спасатели продолжают поиск жильцов поврежденной квартиры", - говорится в сообщении.
В департаменте уточнили, что пожарные ведут проливку конструкций. Задействованы 27 специалистов и 10 единиц техники.
"Из дома эвакуированы 29 человек, в том числе восемь детей. Администрацией Ивделя развернут пункт временного размещения в гостинице "Ивдель", пока все жители разместились у родственников", - пояснили в департаменте.
Как сообщили в ведомстве, в нескольких квартирах на разных этажах дома выбиты окна. Для оценки состояния несущей конструкции будут привлечены специалисты из Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в городе Ивдель Свердловской области в жилом доме, предположительно, взорвался газовый баллон. По предварительным данным регионального ГУ МВД, погибли два человека.