Что случилось этой ночью: четверг, 26 июня

Росавиация разрешила рейсы в Израиль и Катар, взрыв газа в свердловском Ивделе, в Белом доме озабочены утечками секретной информации

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Росавиация разрешила рейсы в Израиль и Катар. Запрет на полеты в Иран продлен.

- Белый дом намерен сократить передачу секретной информации Конгрессу. Причиной стала утечка секретных данных о последствиях ударов по Ирану.

- ЦРУ утверждает, что ядерная программа Ирана "серьезно пострадала" в результате ударов США. Соответствующее заявление сделал директор агентства.

- Два человека погибли в результате взрыва газа в свердловском городе Ивдель. Семеро пострадали.

- Трамп обещает спасти Нетаньяху от израильского суда. Американский президент назвал "охотой на ведьм" обвинения премьер-министра Израиля в коррупции.