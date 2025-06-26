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Два человека погибли в результате взрыва газа в свердловском городе Ивдель

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Взрыв газа, по предварительным данным, произошел в ночь на четверг в городе Ивдель Свердловской области, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

"В ночь на 26 июня в одном из многоквартирных домов (...) в городе Ивделе произошел инцидент, связанный с хлопком, предположительно, газового баллона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых пояснил, что инцидент случился в пятиэтажном доме.

"По предварительным данным, (...) погибли два человека - мужчина и женщина - проживавшие в данной квартире, где произошел хлопок. Их тела в настоящее время извлекается из-под завалов. В жилище обрушено перекрытие, выбиты стекла, повреждена одна из стен", - отметил Горелых.

По его словам, "после хлопка возник пожар, который в настоящее время ликвидирован". Из дома эвакуированы 30 жителей, в том числе восемь детей. Мэрией введен режим ЧС.

Как отметил Горелых, произошедшее носит бытовой характер.

Ивдель Свердловская область
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