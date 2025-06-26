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Лавров счел, что планы НАТО увеличить расходы на оборону существенно не повлияют на безопасность РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Решение НАТО увеличить расходы на оборону не окажет существенного влияния на безопасность России, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается этой цели в 5%, - влияния на состояние нашей безопасности - я не думаю, что оно будет каким-то значимым", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Мы знаем, какие цели мы преследуем, не скрываем их, открыто о них объявляем, они абсолютно законны с точки зрения любых интерпретаций принципов Устава ООН и международного права. И мы знаем, какими средствами мы эти цели всегда обеспечиваем", - подчеркнул Лавров.

В среду стало известно, что все страны НАТО согласились с решением установить планку в 5% ВВП для расходов на оборонные цели. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.


МИД РФ Сергей Лавров НАТО
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