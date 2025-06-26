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Лавров призвал прислушаться к Тегерану по вопросу иранской ядерной программы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в продолжении сотрудничества Ирана и МАГАТЭ, призывает уважать заявления Тегерана об отсутствии планов по созданию ядерного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ продолжалось. Мы заинтересованы в том, чтобы все уважали неоднократно делавшиеся заявления Ирана, верховного лидера Ирана о том, что Иран не имеет и не будет иметь планов создать ядерное оружие", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве в четверг.

Министр отметил, что "на этот счет существует специальная фетва - религиозный документ, который имеет высшую силу в Исламской республике".

По словам главы МИД РФ, все заинтересованы в том, чтобы сейчас ситуация перешла в политическое русло".

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Вместе с тем, Лавров заявил, что "безусловно, режим нераспространения пострадал в результате тех агрессивных действий, которые предпринял Израиль, а затем и США, атакуя объекты мирной ядерной программы Ирана, обвиняя его, что он эту программу использует в незаконных целях создания ядерного оружия, не имея на это никаких доказательств".

Он отметил, что последний всеобъемлющий доклад по Ирану "секретариат МАГАТЭ готовил под сильнейшим давлением западных государств, прежде всего Германии, Франции, Британии и США".

Министр добавил, что "многие формулировки этого доклада были с налетом двусмысленности, за что тут же уцепились упомянутые четыре западные страны, написали на основе этих недосказанностей или чрезмерных намеков в докладе гендиректора Гросси резолюцию, которая едва-едва набрала необходимую половину голосов в совете управляющих МАГАТЭ, но которая, по сути дела, своим нарочито алармистским тоном дала Израилю дополнительный повод начать операцию, оправдывая ее, в том числе, мнением якобы МАГАТЭ".

"Поэтому надо всем быть осторожными, прежде всего генеральному директору и его сотрудникам, и максимально концентрироваться на своих профессиональных задачах, не позволяя политизировать свою профессиональную деятельность", - подчеркнул Лавров.

Хроника 13 – 26 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
МИД РФ Сергей Лавров Иран МАГАТЭ
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