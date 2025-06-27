Пыльная буря прогнозируется в четырех регионах России

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Пыльная буря прогнозируется в республике Тыва, в Астраханской и Вологодской областях и в Калмыкии, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень интересная ситуация в республике Тыва и на востоке Южного федерального округа. В Тыве идет сильный дождь и очень сильный ветер до 25 метров в секунду и одновременно, на востоке Тывы дождя не будет, а ветер там сильный, поэтому там пыльная буря. Также в Астраханской, в Волгоградской областях и в Калмыкии пыльная буря", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такое явление, как пыльная буря, "вообще для нашей страны не очень характерно". Ситуация связана с тем, что в регионах будет ветер до 25 - 27 метров в секунду.