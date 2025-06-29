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Спутник "Роскосмоса" зафиксировал сильное задымление от лесных пожаров в Бурятии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Космический аппарат "Метеор-М" передал на Землю снимки поверхности вблизи нескольких населенных пунктов Бурятии, где бушуют лесные пожары, сообщил "Роскосмос".

"В Республике Бурятия действует режим ЧС. Наш спутник зафиксировал сильное задымление близ нескольких населенных пунктов", - говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в воскресенье.

По ее данным, спутники "Роскосмоса" ведут мониторинг ситуации с пожарами в Забайкалье.

Ранее на этой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в Бурятии и в Забайкалье.

Бурятия Роскосмос Метеор-М
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