ФАС выдала предостережение Wildberries, обязавшему продавцов открывать счета в дочернем банке

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение маркетплейсу Wildberries (WB), которые обязал продавцов открывать света в дочернем банке, сообщил регулятор.

В сообщении ФАС указано, что WB обновил оферту и указал, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в Вайлдберриз Банке невозможна регистрация новых продавцов, а также продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей. Если требуемая операция не будет совершена, доступ к их личным кабинетам будет ограничен.

"ФАС России считает, что планируемое поведение компании Вайлдберриз может содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции", - подчеркивается в сообщении.

Если ФАС зафиксирует признаки "дальнейшего противоправного поведения маркетплейса", "служба примет меры антимонопольного реагирования", также говорится в сообщении.

В пресс-службе Wildberries&Russ сообщили, что объединенная компания изучит предостережение, как только оно поступит.

При этом компания указала, что открытие счета для регистрации на платформе необходимо исключительно для проверки новых продавцов, поскольку банк обладает доступом к информационным базам для более тщательной проверки.

"У продавца нет обязательств по использованию открытого в Вайлдберриз Банке счета, для работы на платформе продавец может использовать расчетный счет в любом другом российском банке, в котором он обслуживается, а также закрыть этот счет после регистрации. Отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета", - объяснили в компании. Кроме того, для уже работающих на маркетплейсе продавцов открытие счета не является необходимостью.