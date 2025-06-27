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Суд отказал в УДО осужденному за мошенничество девелоперу Худояну

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства об условно - досрочном освобождении основателю и владельцу компании Optima Development Альберту Худояну, осужденному на 8 лет колонии за мошенничество.

"Постановлением Люблинского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства адвоката об условно - досрочном освобождении от наказания по приговору в интересах Худояна Альберта Ашотовича", - сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

Коптевский суд Москвы 21 ноября 2021 года приговорил Худояна к шести годам колонии со штрафом в 600 тыс. руб. Второго фигуранта дела - бывшего гендиректора компании "Авиасити" Сергея Коноплева - к трем годам лишения свободы со штрафом в 200 тыс. руб.

Суд удовлетворил иск потерпевшей стороны к осужденным на сумму в 4,2 млрд руб.

В августе 2022 года Мосгорсуд ужесточил наказание Худояну с шести до восьми лет колонии. Коноплеву было назначено наказание в виде пяти лет колонии.

Худоян и Коноплев были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно фабуле дела, Худоян с соучастниками похитил у компании Mansfield Executive Limited права долгосрочной аренды трех земельных участков на Ленинградском проспекте в Москве.

Как установили следствие и суд, компания утратила 50% права собственности на нежилое здание, права аренды трех земельных участков, а также полностью утратила свою долю в уставном капитале коммерческой организации, что повлекло причинение ущерба на общую сумму более 4,2 млрд руб.

Весной 2018 года по подозрению в незаконном смягчении преследования Худояна были задержаны высокопоставленные офицеры Следственного департамента (СД) МВД, в производстве которого ранее находилось дело бизнесмена, - заместители главы СД Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев.

Все трое в настоящее время находятся на свободе, однако обвинения с них не сняты.

Optima Development Альберт Худоян
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