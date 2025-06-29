Средства ПВО за сутки сбили более ста дронов ВСУ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны нейтрализовали за сутки 102 украинских беспилотника самолетного типа, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.

Также, по данным ведомства, средствами ПВО сбита управляемая ракета большой дальности "Нептун".

Отмечается, что в течение суток наносились удары по цехам производства, сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пунктам временной дислокации ВСУ, поражена многофункциональная радиолокационная станция RADA израильского производства.