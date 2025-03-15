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В Белграде больше ста тысяч человек вышли на акцию протеста

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В воскресенье в Белграде проходит акция протеста, связанная с ноябрьской трагедией в городе Нови Сад, где 15 человек погибли при обрушении козырька здания вокзала.

По данным МВД Сербии, в субботу на пике число участников акции составляло 107 тысяч человек, обошлось без серьезных инцидентов.

В акции в Белграде участвуют студенты, которые ранее выдвинулись в сторону столицы из других городов пешком и на велосипедах. В пятницу вечером дошедших до столицы Сербии приветствовали единомышленники. К акции также присоединилась колонна тракторов. На улицы вышли и сторонники властей страны.

Протесты продолжаются в Сербии не первый месяц, в январе в связи с ними об отставке заявил глава правительства Сербии Милош Вучевич.

Протестующие требуют публикации документов, связанных с реконструкцией здания вокзала в Нови Саде, а также привлечения виновных к ответственности.

Белград
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