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РФ введет ограничения против 15 веб-ресурсов европейских СМИ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Москва в качестве ответной меры приняла решение о введении рестрикций в отношении 15 ресурсов европейских СМИ, заявили в понедельник в МИД РФ.

"В качестве ответной меры на очередные рестрикции Евросоюза в отношении восьми российских изданий и информканалов ("Eurasia Daily", "Fondsk", "Lenta", "News Front", "Rubaltic", "South Front", Фонд стратегической культуры, ФГБУ РИЦ "Красная звезда"), принятые в рамках утвержденного Советом ЕС в феврале так называемого 16-го санкционного пакета, российской стороной принято решение о введении встречных ограничений доступа с территории Российской Федерации к веб-ресурсам пятнадцати СМИ государств-членов блока, участвующих в распространении недостоверной информации", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Там подчеркнули, что "в случае, если ограничения в отношении отечественных изданий и информканалов будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении европейских СМИ".

Совет ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций 24 февраля. В рамках этого пакета власти Евросоюза приняли решение временно прекратить действие лицензий на работу на своей территории восьми российских СМИ.

"Совет ЕС сегодня решил приостановить лицензии на вещание восьми российских СМИ, которые находятся под постоянным контролем российского руководства, и запретить им предоставлять свои новости", - говорилось в заявлении пресс-службы Совета ЕС по иностранным делам.


МИД РФ ЕС Совет ЕС
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