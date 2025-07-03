В ЦБ отметили, что повышение тарифов ЖКХ выше уровня инфляции несет риски

Это может способствовать более жесткой ДКП, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Повышение тарифов ЖКХ выше уровня инфляции несет проинфляционные риски, может способствовать проведению более жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Это то, что, конечно, может стать серьезным проинфляционным фактором и при прочих равных действительно требовать проведения более жесткой ДКП, особенно если эта практика продолжится", - сообщил Тремасов в рамках Финансового конгресса ЦБ в Санкт-Петербурге.

Позднее он пояснил журналистам, что говорил о долгосрочных трендах. "Если тарифы будут из года в год индексироваться по принципу "инфляция плюс", то это будет оказывать проинфляционное влияние", - отметил советник главы ЦБ.

По его мнению, нужно повышать тарифы по принципу "инфляция минус".

Ранее сообщалось, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в РФ с 1 июля 2025 года проиндексирован в среднем на 11,9%. Такой уровень индексации предусмотрен утвержденными правительством сценарными условиями макропрогноза РФ на 2025-2028 годы.